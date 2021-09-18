台中市政府大力推展體育運動，其中獨木舟活動列為水域運動推展重點。運動局於18、19日兩天於豐原葫蘆墩公園舉行獨木舟、龍舟體驗營，今日開幕活動更邀請亞運國手陳瑋涵，她今年代表台中參加全國運動會女子500公尺傳統舟艇獲得金牌，今日親自為民眾示範教學划獨木舟技巧要領及宣導防溺知識，帶動更多民眾投入水域運動。

運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕上任後，持續推廣各類水域運動，除今日的「獨木舟體驗營」外，明日將於同一地點舉辦「龍舟體驗營」，現場使用國際標準船型10人小龍舟讓民眾體驗，並有專業選手陪同及指導，民眾可以安心享受划龍舟樂趣，盼透過運動寓教於樂，提升市民健康，並增加民眾水域運動參與興趣，提升更多水域運動人口。

運動局說明，獨木舟體驗活動為運動局及台中市體育總會輕艇委員會共同舉辦，現場參與市民均全程佩戴口罩，也做好防疫及防溺措施；今日活動除獨木舟和龍舟體驗外，也安排水域安全宣導及有獎徵答活動，趣味十足。李局長會後也身著救生衣邀請與市民一同體驗獨木舟，宣導水域安全和防溺的重要性。更多的活動資訊，可至「i運動資訊平台-活動專區」查詢。

活動包括運動局長李昱叡、市議員陳清龍、陳本添、豐原區長洪峰明、后里區長賴同一、西安里長羅茂榮，及中華民國輕艇協會副理事長林婉如皆到場，立法委員江啟臣則派員致意。