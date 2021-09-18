人氣網美張宇婷是一名正妹直播主，一直以來都不吝嗇展現魔鬼身材，光是IG就擁有超過58萬粉絲追蹤，每每曬照都馬上被瘋狂大推；從宇婷的IG能發現她有很多不同款式泳裝，日前她到大眾游泳池游泳，換上一套自認有點低調的連身泳裝，沒想到傲人上圍像是大到讓胸前拉鍊拉不上，讓粉絲再度淪陷。

宇婷過去曾因為一張褲子脫一半的辣照，讓她的魔鬼身材引起熱議，15日她在IG上傳一張去游泳池的自拍照，僅表示「今天來點低調的泳裝」，補充介紹是連身款式；畫面中她長髮披肩，泳裝胸前是拉鍊設計，但疑似胸部太雄偉有種拉鍊拉不上的錯覺，看起來十分性感撩人。

粉絲儘管早就知道宇婷的魔鬼身材有多厲害，看到美照依然淪陷，忍不住讚嘆，「害羞的」、「好美啦」、「妳的美貌無法遮住妳的低調」、「是很低」、「救命啊，太正啦」、「這個拉鍊壞壞」、「太水了吧」。

宇婷是17直播的人氣直播主，平時也是搶手的網拍模特兒，偶爾還會出現在各類展場當Show Girl，粉絲數一直增加，讓許多人相當期待她未來有更多作品，成為外貌和實力兼具的女神。