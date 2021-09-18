依環保署監測資料及預報資料，18日因太平洋高壓籠罩，加上東風吹拂，西半部「背風面、沉降」明顯，污染物也逐步累積，市府環保局今早發現部分空品監測已達橘色提醒等級，指標污染物為細懸浮微粒，隨即於早上7時左右通知相關單位，啟動應變措施，目前空品不良狀況已趨緩達普通等級，提醒市民朋友午後天氣炎熱仍需注意「臭氧」濃度上升情形。

環保局表示，依環保署昨晚10時預報，今日環境風場轉為偏東風，西半部地區位於背風面，風速偏弱，污染物稍易累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。今日上午實際監測情形發現，細懸浮微粒較預測值高出10至15微克致空品轉差。

市府隨即啟動應變措施，包含通知大型固定污染源降載減排、通知營建工地加強道路洗掃街、加強污染稽查等多項防制措施，減緩空品惡化，並橫向通報各局處單位配合執行防制措施、調整戶外作息；另中火也配合規劃於今日上午11時至下午4時30分執行降載措施。

環保局提醒，依監測資料顯示下午1時起空品狀況已有趨緩情形，但午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，市府將持續關注，並執行對應等級應變作為，另空品易受地形及氣候影響，有較大不確定性，提醒市民注意空品變化情形，並適時調整作息及加強自我防護。