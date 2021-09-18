台灣5月中本土疫情大爆發，外界認為源頭在於放寬機組員防疫的「3+11」政策與協調人民進黨立委范雲，衛福部長陳時中事後表示由他全權負責，但今天(18日)被問到是否指下台負責時，他表示不是那個意思。

陳時中今天上午出席活動性教育學會30周年學術研討會，離場時被記者問到3+11是否為防疫破口，他秒答「不是」，隨後又有人提問「說要負責指的是下台嗎」，陳時中則回「不是，負責是事情的負責」，隨即離開現場。

3+11政策被認為是防疫破口主因，先後更多次出現反覆說法，先是范雲僅表示自己只是居中協調，卻被錄音檔起底「強烈建議」，遭疑施壓衛福部。5月底陳時中被問到時，表示會議由副指揮官陳宗彥主持，卻遭媒體踢爆陳宗彥根本沒出席過相關會議，全由陳時中親自拍板定案，被質疑意圖甩鍋卸責。

隔天，陳時中承認陳宗彥並未出席會議，全由自己主持，更承諾3+11決定他全權負責，而曾允諾會公布的會議紀錄，事後卻又改口沒有紀錄。8月中旬，陳時中稱3+11並非破口，引發軒然大波，加上政院16日3+11調查報告出爐，不僅隻字未提過失與范雲，反成大內宣文章，大力宣傳防疫成果與政策，都讓在野黨與網友憤怒不已。