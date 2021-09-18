中央氣象局指出，今（18日）各地多雲到晴，午後局部地區有觀察到較明顯的熱對流發展，不過傍晚後雨勢已逐漸減弱。天氣風險公司總經理彭啟明表示，中秋節連假4天大致上都受到太平洋高壓主宰，天氣相當穩定，僅靠山區須留意有局部熱對流發展，各地都能清楚賞月，同時也要注意連日紫外線過量，外出記得防曬。

氣象局表示，明天白天各地依舊是多雲到晴的天氣，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。(摘自氣象局)

彭啟明表示，中秋節連假4天難得都相當穩定，僅靠山區須留意有局部熱對流發展，各地都能清楚賞月。（氣象局提供）

氣象局表示，明天白天各地依舊是多雲到晴的天氣，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；各地高溫約31-35度，氣象局紫外線預報指出，週日、週一（19、20日）全台各地紫外縣多達「過量」等級，戶外活動應做好防曬並多補充水分。

彭啟明表示，中秋連假4天都屬於穩定的夏季天氣，隨著太平洋高壓西伸籠罩在台灣上空，各地天氣相當穩定，偶爾有局部熱對流發展。下週一、二（20、21日）左右，有道鋒面位在台灣北方值得留意，若鋒面有下來一點，那天氣就會稍有涼意。不過彭啟明預估，台灣近期天氣相對穩定，暫時不會受到影響。

隨著時序即將進入9月下旬，秋天何時到來？天氣風險分析師吳聖宇指出，今年應該不會這麼早入秋，目前仍沒有看到明顯的秋意，入秋的第一波東北季風訊號也不明顯，預估到中秋節後的下個星期，還是以夏季的天氣型態為主。天氣轉涼可能要等到9月底10月初以後了。