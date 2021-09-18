中秋連假前蔬果需求量大，價格通常會漲，但台北市第一果菜批發市場拍賣場18日竟一反常態，有6噸蔬菜賣不完，只好當成垃圾報廢，讓承銷人相當惋惜，其中小白菜、青江菜每公斤批發價僅10元，比起上月中南部豪雨不斷，葉菜類蔬菜價揚的情況實在差很大。

根據台北農產運銷公司批發交易系統資料顯示，昨天大白菜、小白菜、青江菜、大陸妹及地瓜葉的下價為5元，大白菜中價17元，小白菜及青江菜中價10元，大陸妹中價20元、地瓜葉中價21元。

今天菜價比起8月上旬產地因連日豪雨影響暴跌，大陸妹1個月前每公斤批發價高達64元，今天價格20元，跌了68.75％，青江菜從每公斤43元跌到10元，跌幅76.74％，跌了近8成的小白菜，1個月前每公斤批發價48元，今天只有10元。

由於蔬菜賣不掉必須銷毀，承銷人感嘆，北農要求蔬菜每公斤拍賣價不到5元就不能賣，若賣4元或4.5元還可賺一點錢，但全部銷毀實在相當可惜、浪費。

北農主祕路全利指出，由於颱風璨樹未來來災害造成農損，蔬果整體產量多，進貨量大增造成供大於求，使菜價下跌，不過整體產量和價格還是平穩情況。另因為產地午後雷陣雨，加上天氣熱，部分蔬菜水傷、泛黃賣相不佳，最後依程序銷毀6噸蔬菜。