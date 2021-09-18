樂天桃猿靠著陳俊秀再見高飛犧牲打在11局擊敗富邦悍將。（范揚光攝）

樂天桃猿18日與富邦悍將戰到11局，靠著陳俊秀再見高飛犧牲打，以6比5氣走對手，奪下近期2連勝且是對戰富邦5連勝；賽後總教練曾豪駒認為陳冠宇此役雖然又挨轟，但是是4場以來最佳的一役。

猿隊在2局下靠著2支二壘安打先馳得點，但5局上陳冠宇挨申皓瑋2分炮遭到逆轉，落後的猿隊在6局追平，但7、8兩局又各掉1分，9局下最後反攻機會，2出局後靠著梁家榕不死三振帶起攻勢，9局打完雙方戰成5比5平手。

11局下，首棒打者林立內野安打上壘，廖健富觸身球保送，形成一、二壘有人，廖健富中外野飛球二壘跑者上三壘，最後靠著陳俊秀中外野高飛犧牲打結束比賽。

陳冠宇93球投5.2局，投出5次三振、沒有保送、被敲7支安打，失3分皆為自責分，退場時球隊以1比3落後，但後來靠著邱丹安打躲過敗投。

賽後曾豪駒說：「今天是他4場中感覺最好的，相信他累積了前3場經驗，也慢慢熟悉對方打者，知道自己優勢在哪，他今天把優勢展現出來。雖然又被打全壘打，但哪位投手不被打，那一顆配球可能還可以多想一下，因為是有危機的，但這場對他來講應是很好的經驗。」

敲出再見高飛犧牲打的陳俊秀賽後坦言這結果並不是自己最想要的，「11局在打時，其實心裡還在想著上一個打席，但我告訴自己要好好把握住，簡單一點把球往外野打，用最簡單的方式，雖然那時候（9局）覺得很可惜，但就告訴自己不要放棄。」