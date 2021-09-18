屏東18日一早南下墾丁的水底寮路段爆車潮，警方預估當日車流量上看6萬輛次，截至下午5點已破3萬輛次，進入恆春半島的也有逾5000輛次，而南灣沙灘更是湧現人潮，不過也出現「脫罩人」，對此，墾管處強調，從事水上活動雖不須戴口罩，但上岸到沙灘後一定要戴，避免挨罰。

中秋連假首日，屏東南下墾丁路段爆車潮。（謝佳潾攝）

隨著疫情趨穩，中秋連假商機明顯回溫，屏東墾丁訂房率一掃雙北疫情影響約達8成，且前2天更幾近滿房，星級飯店第3天的住宿率也還有7成。