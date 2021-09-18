墾丁南灣沙灘出現「脫罩人」 墾管處籲：上岸一定要戴口罩 22:262021/09/18 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中秋連假首日，屏東南下墾丁路段爆車潮。（謝佳潾攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東18日一早南下墾丁的水底寮路段爆車潮，警方預估當日車流量上看6萬輛次，截至下午5點已破3萬輛次，進入恆春半島的也有逾5000輛次，而南灣沙灘更是湧現人潮，不過也出現「脫罩人」，對此，墾管處強調，從事水上活動雖不須戴口罩，但上岸到沙灘後一定要戴，避免挨罰。 中秋連假首日，屏東南下墾丁路段爆車潮。（謝佳潾攝） 隨著疫情趨穩，中秋連假商機明顯回溫，屏東墾丁訂房率一掃雙北疫情影響約達8成，且前2天更幾近滿房，星級飯店第3天的住宿率也還有7成。 中秋連假首日，屏東南下墾丁路段爆車潮。（謝佳潾攝） 中秋佳節返鄉出遊 交通局籲預先查詢即時路況 中秋連假報復性出遊返鄉 國道1號彰化段塞到紫爆 #墾丁 #沙灘 #防疫 #南灣沙灘 #脫罩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中秋連假首日南下墾丁爆車潮 單日車流量上看6萬輛次 10:582021/09/18 生活 未登工廠納管期限倒數6個月 中市經發局籲業者加緊申辦 09:002021/09/18 政治 中秋連假出遊 北港朝天宮人潮較平日多5成 13:532021/09/18 生活 中秋車流量相較端午多一倍 侯友宜：加強風景區人流管控 11:272021/09/18 生活 中秋4天連假防疫不鬆懈 中市府經發局加強稽查宣導 13:352021/09/18 寶島 中秋連假返鄉潮 嘉義高鐵站今人潮爆 本土疫情爆發以來最多 15:112021/09/18 生活 高雄餐酒館共桌未設隔板 衛生局開鍘了 最重罰1萬5 17:332021/09/18 生活 國戰會論壇》AUKUS開罪法國 圍堵中國來硬的（譚傳毅） 13:312021/09/18 海納百川 東琉線碼頭湧現「臨時加碼」人潮 中秋連假首日估萬人湧進小琉球 12:532021/09/18 生活 國際競打第3劑疫苗 日本跟進！台灣連第1劑都未接種完 04:102021/09/18 焦點要聞 青少年接種BNT慎防心肌炎 兒科醫：輕微症狀也不能忽視 12:482021/09/18 生活 生活熱門新聞 電話打來一接就掛？網揭暗黑內幕：接了就輸了 - 生活 打高端死亡比例9月狂飆10倍 陳時中這麼說 - 生活 地底傳出怪聲 驚見裸女困下水道 雙腳詭異被綁住 - 生活 中秋連假全家趣「桃」 桃園旅遊景點報你知 - 生活 網紅打高端 揪AZ、莫德納友人驗抗體 報告出爐竟差4倍 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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