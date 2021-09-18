大聯盟賽季例行賽進入尾聲，各隊也開始努力做最後衝刺，希望能搶到季後賽門票，其中美聯東區競爭格外激烈，截至今天紅襪以84勝65敗排第二，接著是洋基的83勝65敗和藍鳥的82勝65敗，不到最後都無法猜到誰能出線。而在國聯東區也很激烈，勇士以76勝69敗排第一，第二的費城人則是75勝72敗。

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目前費城人還有機會角逐季後賽資格，但他們要小心別被後面的大都會超越，也必須努力追上外卡競爭對手紅雀，它們目前是77勝69敗。而說到費城人到目前還擁有競爭力的原因，那就要歸功於本季慢熱的球星哈波(Bryce Harper)。

今年因為大谷翔平、小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)、裴瑞茲(Salvador Perez)等人太過強勢，掩蓋了哈波的光芒，而哈波本季狀況也到下半季才慢慢找回，但可說是一發不可收拾，目前他441個打數有138支安打、33支全壘打，貢獻77分打點，還有13次盜壘，打擊率.313，這數據足以競爭分區MVP了。

先來看過去21場比賽，哈波打擊三圍高達.427/.522/.960，其中有10發全壘打，為球隊貢獻25分打點，攻擊指數是1.482，這成績實在驚人，而在過去7場比賽中哈波24打數有11支安打、3發全壘打，貢獻8分打點，打擊三圍.458/.581/1.042，只能說他是近期最被忽視的超強打者。

最近各大媒體也拿他和教士球星小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)來比較，但以整體表現和近況來說兩人各有好壞，小塔提斯全壘打數以39：33領先，目前打擊三圍是.286/.370/.629，哈波則是.313/.427/.626，攻擊指數上哈波以1.053勝過小塔提斯的.999，球隊戰績方面教士76勝71敗暫時領先費城人的75勝72敗。