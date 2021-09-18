今(18日)中天新聞舉辦《國民黨主席大擂台-有膽來辯》，四位候選人全員到齊，現場湧進各家媒體一睹這場黨魁之辯，整場辯論會在「中天新聞24小時大直播」、「中天新聞」、「中天電視」、「中時新聞網」等七路平台同步直播，總計在線人次超過5萬人。兩小時的機鋒相對，精采論戰令人目不暇及。辯論結束幾小時內觀看次數已超過20萬，並持續增加。

辯論會上，朱立倫利用政見表述時，主動提到先前張亞中被移送考紀會一事，若有任何證據指向是他主導這件事，他會永遠退出政壇，不惜說重話強烈表達自己的清白。會後接受媒體訪問，他再次重申事前完全不知情，還說如果是他能主導，這樣他不就是地下黨主席了，還出來選黨主席幹什麼。這次四人交鋒，張亞中和朱立倫數度交手，火藥味濃厚，張亞中在「針鋒相對」階段，提問朱立倫，為何2015年以國民黨主席身份參加國共論壇，在與復旦大學的青年座談時，背板只寫朱立倫，卻不提「中國國民黨主席」字眼，認為朱在辯論會上仍未給出交代，但朱立倫則認為他已還原事實，還要張勿信小道消息，兩人不論是場上或是會後，都仍不斷過招，也因此被解讀兩人是否有「朱張情節」，但朱立倫認為黨內互打大可不必，希望大家還是能相互團結。

江啟臣來到中天電視參與辯論會，讓他有感而發，在「民進黨的執政底下，我們看到它是怎麼樣扼殺我們的言論自由跟新聞自由，打著民主反民主」。他表示自己是最了解國民黨黨務之人，也提到過去17個月的大小戰役，都站在第一線，為自己強力拉票。卓伯源則走溫和路線，提出「黨主席選舉可說是台灣在民主化過程」的想法，並強調，「我從選黨主席開始，我絕對不會去攻擊任何一個參選的同事，我們真正的對手就只有一個-民進黨」。

而張亞中被媒體問到，若他當選，黨員會有「亡黨感」，他解讀這是謠言，「民進黨最會製造這種謠言，我覺得我從綠營的媒體裡聽到這種話，覺得是非常的可笑，有稍微一點理性跟良知的就知道，其實我是民進黨最害怕的一個政治對手」。朱立倫則被問到關於張亞中目前全民民調領先的問題時，他這樣回應，「我們現在爭取的是國民黨的主席，所以最關鍵的要獲得黨員的認同」。

四位候選人在選前黃金周，透過中天舉辦選前最重要的一場《國民黨主席大擂台-有膽來辯》辯論會，為自己的黨主席之路傾全力一搏，來贏得黨魁寶座。