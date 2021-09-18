國民黨主席選舉即將於9月25日進行投票，中天新聞今(18日)下午16時舉辦唯一一場網路直播辯論會《國民黨主席大擂台─有膽來辯》。文化大學廣告系教授鈕則勳認為，黨主席這場辯論會 真的不忍卒睹！

鈕則勳在看完辯論後在臉書指出，朱立倫和張亞中整場幾乎的在對罵、酸對手！而且兩個人都想形塑「朱、張對決」態勢！彼此互丟問題，然後開罵！就算兩人其中之一當選主席，格局全沒了！而且樑子已結下，誰當選都不可能彌平衝突！

另外，鈕則勳直言，朱立倫一直在說以往的豐功偉業，贏桃園、又贏新北市、KO蔡英文！拜託！那都是陳年往事啦，而且當時的大環境對國民黨有利！蔡那時超弱！現在拿來說嘴，全無說服力！張亞中自認是理論大師、傲視全場，好像別人都不如他，但能不能說幾個自己治理的成功經驗，來凸顯實務操作能力，讓人覺得你的理論政策可行？根本沒有啊！感覺有點「過度自信、讓人無法置信」！

鈕則勳也強調，江啟臣說了一個點「投給江啟臣不用擔心退黨焦慮，不用擔心被貼標籤，不用煩惱換柱重演，或2024找不到最強候選人」，擺明在暗諷朱、張的大弱點，有點出重點！但鈕則勳覺得可惜，怎麼會最後一刻才說出來？又沒有直接點名，少了霸氣！而且自己的區隔性優勢應該早講，並貫穿全場，渲染力才強！

紐最後提到卓伯源，認為他是最稱職的綠葉！