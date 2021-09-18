大陸真人秀《披荊斬棘的哥哥》昨日播出進度，被票選為隊長的趙文卓、陳小春、張晉、李承鉉將為自己陣營選人，以迎接第三次的公演到來。只是隨著選人結果出爐，不少觀眾就忍不住為趙文卓捏把冷汗，認為趙文卓陣容是四組裡面最弱一組，直呼從組隊結果就可看出結局慘了。

趙文卓在最新一集《披荊斬棘的哥哥》選擇組成8人陣營，成員分別為熱狗、林志炫、言承旭、麥亨利、張雲龍、黃征與劉聰。同時趙文卓還被看出，在原班人馬胡海泉、尹正相繼去張晉那組後，臉上表情流露出一種似想挽留卻又只能尊重的感覺。

而趙文卓這組也被觀眾認為相當不妙，在大陸論壇引爆討論，「這一組挺尬的，不是否定組員的能力。但光從人氣角度來說也是炮灰組，甚至彼此如何磨合都是未知數。事實證明三公四公也是這組最慘烈」、「危不了，不要低估了熱狗跟道明寺（言承旭演出的成名角色）的人氣」、「張晉組和李承鉉組沒打亂，而且他們在已有幾人的基礎上選人順序方面沒有讓步，陳小春組已經綁定了七人根本拆不了會被拒絕，這樣最後沒有人想選的人只能是落到卓哥組，卓哥其實基本上沒有選擇餘地了」、「四個隊對比，張晉組重在舞蹈表演，李承鉉組重在演唱樂器，陳小春組依舊是大灣區，趙文卓組是最雜的」。

根據參與節目錄影的觀眾透露，第三次公演淘汰名單為享譽國際的鋼琴家李雲迪與麥亨利，這個結果更令網友感到吃驚，紛紛崩潰留言「為啥是李雲迪啊，太可惜了」、「李雲迪？！」、「敖犬厲害了，最後一名熬到了第四次公演」。