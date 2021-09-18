桃園一名男子阿力（化名）與少女小婷（化名）曾為男女朋友，但阿力卻在發生性關係後，拿出手機偷拍小婷裸體，還將照片發送給友人，其友人收到照片後，亦要求小婷與他發生關係。桃園地院審後，依妨害秘密罪判阿力4月徒刑，得易科罰金12萬元。可上訴。

判決書指出，男子阿力與女子小婷曾為男女朋友，交往期間曾在摩鐵開房大戰，但阿力卻趁著小婷未注意時，掀開遮蓋在小婷身上的棉被，以手機偷拍下5張性感裸照，事後還將照片傳送給友人，友人甚至還企圖以照片要脅小婷發生性關係。小婷收到阿力友人傳來的裸照，才驚覺被偷拍，憤而報警提告。

阿力到案後，坦承犯行。桃園地院法官勘驗證據後，判定阿力僅為滿足自身慾望，就隨意拍下小婷睡覺時的畫面、身體部位等，此行為已嚴重侵害其隱私權，並造成其巨大的心理傷害。

法官表示，阿力欠缺對於他人隱私之尊重，考量其犯後坦承犯行，但並未與被害人達成和解，審酌犯案動機、智識情況、經濟狀況等，依無故竊錄他人非公開身體隱私罪，判4月徒刑，得易科罰金，以新台幣1000元折算一日。可上訴。

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