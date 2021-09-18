樂天桃猿18日在延長賽11局以6比5擊敗富邦悍將，左投陳冠宇先發5.2局失3分，其中包含挨富邦悍將申皓瑋2分炮，最後靠著打線掩護躲過敗投，賽後陳冠宇自評狀況不錯，但挨轟後仍無法立刻忘掉，「教練提醒我，被打了就不要再去想了，這是我未來需要加強的。」

陳冠宇前4局僅被敲2支安打，但5局先被高孝儀敲安，申皓瑋再轟出左外野2分炮，6局又被敲3安再丟1分，雖然連4場比賽挨轟，但此役投出5次三振也是他返台後單場最多三振。

陳冠宇表示，今天狀況不錯，挨轟也不是失投球，今天是第2次碰上富邦，對富邦打者也越來越熟悉，「之前有被打比較多安打的打者，今天也有找到對付他們的配球策略，希望這場被打比較多安打的打者，下一場我能更確實得去解決他們。」

陳冠宇也提到，總教練曾豪駒希望他節奏可以更明快一點，前4局這部分做的滿順暢的，沒想到第5局首打席被敲安、全壘打後，刻意把節奏放慢，反倒投起來又覺得不順暢。

陳冠宇說：「教練有跟我說，人家也是會打到你覺得不是失投球的球，被打出去就不要再想了，這部分也是我未來需要特別加強的。」