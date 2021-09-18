澳洲取消法國潛艦軍購訂單，改由英美兩國協助建造，讓巴黎暴跳如雷，火速召回駐美及駐澳大使。法駐坎培拉大使回國前也不忘痛批，澳方犯下「巨大」外交錯誤。

法國駐澳大使提博（Jean-Pierre Thebault）返國前告訴媒體記者：「我認為這是一個巨大錯誤，這樣處理兩國關係真的非常、非常糟糕。因為這不只是一份軍購合約，而是代表雙方信任、相互理解且真心誠意的夥伴關係。」

提博還說，「我希望能進入一台時光機，讓我們不要陷入這種難以置信、尷尬笨拙、極不適當的局面，這也很不像澳洲過往會做的事情。」

澳洲當局15日單方面宣布廢除2016年簽訂、價值600億美元、內容包含12艘傳統動力潛艦的對法軍購合約，並改採美國、英國技術，打造一支至少8艘核動力潛艦組成的現代艦隊。

對於法國召回大使，澳洲方面表示遺憾，強調坎培拉十分重視對法關係，希望兩國在其他問題上保持聯繫。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）也透過發言人表示，「澳洲理解法國對我方決定深感失望，相關決定是依據我們先前明確表達的國家安全利益所做。」