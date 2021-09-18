台灣基進立委陳柏惟罷免案，將於10月23日進行投票；無黨籍立委林昶佐罷免案，也已進入第二階段。外界預測，罷免案將變成藍綠對決，兩人恐成為命運共同體。資深媒體人謝寒冰表示，陳柏惟最致命的一點就是，他害死了自己，因為他只要看到麥克風、鏡頭，就會開始胡言亂語。所以民眾對他的印象也會越來越壞，加上他把自己跟民進黨綁在一塊，民怨會反饋到他身上，因此對他被罷免，是非常樂觀的。

謝寒冰18日在政論節目《新聞大白話》中表示，陳柏惟和林昶佐罷免案是截然不同的一個狀況。因為陳柏惟雖然是台灣基進，可是他把自己跟民進黨完全綁在一塊。在很多主張上，甚至比民進黨自己都還要積極，民進黨的主張不管是萊豬、3+11、疫苗等問題，他每一次都比民進黨搶得更快，搶著幫民進黨護航，民進黨有些人會跑票，他不會，基本上他比民進黨還要民進黨，所以民進黨所做的事情，會反饋在他身上。

謝寒冰指出，陳柏惟最致命的一點就是，他害死了自己，因為他只要看到麥克風、鏡頭，就會開始胡言亂語，所以他的民調會直線往下掉，民眾對他的印象也會越來越壞；再加上對民進黨的憤怒，全部都會投射到他身上，因此他對陳柏惟被罷免是非常樂觀的。

謝寒冰表示，林昶佐跟陳柏惟罷免案不同，林昶佐是連任的立委，他在當地有經營一段時間。加上林昶佐在這段時間異常低調，完全不出來，他可能不要民進黨做什麼壞事，都跟他有關係，他也不是民進黨的，所以他現在是鴨子划水，慢慢修補他跟地方的關係。謝寒冰認為，林昶佐罷免第二階段連署會過，投票可能也會進行，但若要罷免掉他，非常困難。