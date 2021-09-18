國民黨主席選舉即將於9月25日進行投票，中天新聞今(18日)下午16時舉辦唯一一場網路直播辯論會《國民黨主席大擂台─有膽來辯》，張亞中、朱立倫兩人在兩岸議題互相開嗆糾纏，朱立倫直批張亞中是紅統、急統，張亞中不滿回擊朱立倫根本不懂九二共識！

朱立倫一開始就直指張亞中主張統一，屬於急統派是出了名的，2004年就成立「兩岸統合會」，美方學者也都知道張亞中是著名的統派學者。朱立倫表示，目前社會主流聲音，就是愛中華民國、愛台灣。而「一中同表」就是張亞中最先提出來的，洪秀柱當時就是聽了「一中同表」已經美國同意了、大陸都同意了，事實上有這麼回事嗎？ 另外，張亞中的「一中三憲」已經說了10年以上，請問對岸反應是什麼？決策人士有贊成嗎？這些都是理論，但要符合社會主流民意。

張亞中則回擊朱立倫不懂「一中同表」、「一中三憲」、「兩岸統合」是什麼，直言朱立倫若是不了解狀況就不要亂批評，他在台大教兩岸關係20年，如果是急統、紅統，沒人反應嗎？不可能！

張亞中也批評朱立倫不了解「九二共識」，九二共識只能解決事務性問題，不能解決兩岸敵對狀態，而「不能解決兩岸敵對狀態」恰恰是民進黨所需要的。張亞中說，「我們有三個選擇」，一個選擇「鬥」，這是民進黨現在做法。一個選擇「拖」，這是目前朱立倫主張的，還有一個就是他主張的兩岸要「和」，要「和」就要坐下來談。張亞中並認為朱立倫根本不清楚「一中同表」， 「一中同表」就是兩岸把「一中」相對的歧異，找到一個大家相互接受妥協的方案，才可以讓兩岸走向和平。

對於「一中三憲、兩岸統和」，張亞中續批朱「你又了解多少？」這中間有多少牽涉國際法、國際政治、歐盟經驗，包括中華文化、解決國際空間的問題，「你知道這是多麼用心良苦的事情嗎？」

張亞中強調，他當選黨主席以後，去北京簽完「和平備忘錄」，由全體黨員公投，擔心什麼？如果過不了，所有黨員就可以否定。

張亞中進一步補充，黨主席總要負責任去做，「我會跟所有黨員溝通，我相信以我的知識、能力，我相信我的黨員會聽懂我講什麼。」

張亞中解析，所謂1992共識，精確來講，是1992年相互了解。台北方面堅持一個中國、謀求國家統一；北京方面堅持一個中國，謀求國家統一，這是雙方有共識的。後來北京稱作「一中原則」、「反對台獨」。沒有共識的是什麼？就是相互擱置的地方，到底一中內涵是什麼？台北希望一中各表，就是「我可以說中華民國，你也可以說中華人民共和國」。可是北京並沒有接受，北京說現在大家討論的是事務性問題，以後進入政治對話再來討論。九二共識功能只能處理事務性問題，沒有辦法結束兩岸敵對狀態，讓兩岸走向和平。馬英九的8年，的確兩岸有豐富的事務性交流，但是兩岸敵對仍然存在，只有外交休兵而已。

張亞中認為，今天民進黨就希望兩岸敵對繼續下去，就可以繼續仇中、恨中，建立愛台灣大論述。可是朱立倫說「求同尊異」，各表還不夠，還要尊重各自表述，「我可以告訴你」，結果就是兩岸敵對永遠沒辦法解決，和平協議幾乎是不可能，大家在這裡講的都是空話。

張亞中強調，他寫過大概上百萬字，在台大教兩岸關係，「還在說我是急統、紅統」，「你說你捍衛中華史觀，我張亞中在街頭捍衛史觀、編教科書的時候，你在哪裡？選舉到了你說你捍衛中華史觀。」

張亞中強調，九二共識當然是定海神針，但沒辦法解決兩岸政治難題，如果他當選黨主席，會帶著和平備忘錄，找到雙方可以接受的共識，不是北京的主張，而是雙方可以妥協的產物。