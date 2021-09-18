中秋連假防疫不鬆懈 中市府加強公園場域防疫宣導。(台中市政府提供)

中央日前宣布全國疫情警戒二級延至9月20日，台中市政府秉持「寧嚴勿鬆」，全市至21日止所有戶外公共場域一律禁止烤肉活動，建設局昨日起至中秋連假期間針對台中公園、望高寮、草悟道及市民廣場加強宣導防疫，指派專人會同保全人員及維護廠商，走動式宣導公園場域防疫措施，首日宣導成效良好，市民朋友們均具備防疫觀念自主戴好口罩。

建設局提醒，各公園、綠地與園道禁止烤肉及野炊，清水鰲峰山公園烤肉區也因應防疫而暫時關閉，連假期間歡迎市民朋友到公園踏青休憩，但體健設施、兒童遊戲場及涼亭等較難保持安全社交距離的設施均暫停開放，市府將加強重點巡查，以柔性勸導為主，不聽勸仍違規使用者將依《傳染病防治法》處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

民眾於公園戶外場地及開放空間應戴上口罩及配合實聯制措施，違反者依傳染病防治法處6000元以上、1萬5000元以下罰鍰。另依據《台中市公園及行道樹管理自治條例》，未依法於公告地點烤肉及野炊，可處1200元以上、6000元以下罰鍰，提醒民眾遵守，避免違規影響中秋歡樂氛圍。