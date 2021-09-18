天心、謝盈萱、于子育、鍾欣凌。華視提供

天心、謝盈萱、于子育、鍾欣凌。華視提供

鍾欣凌飾演警察。華視提供

天心一出場就是亮點。華視提供

《俗女養成記2》第七帖「公路旅行」，戲裡謝盈萱、天心、于子育開休旅車展開公路旅行，戲外聊到公路旅行的經驗，天心透露初次體驗公路旅行是2018年在冰島的蜜月旅行，她和老公輪流駕駛行經冰島的環島一號公路沿岸。

她回憶道：「當時整條公路覆蓋了雪和結冰，夜晚沿路兩旁透著微弱的夜光和路燈，有時運氣好會看到浩瀚的極光，是很浪漫又美好的回憶。

于子育曾為了幫阿姨慶生，和母親、阿姨和大表姊四個女生開車去台東和花蓮旅行，她說：「媽媽和阿姨這輩子之前從來沒有這樣旅行過，當時4個女生就在飯店唱歌、跳舞」，是一段很難忘的母女姊妹之旅。

最新釋出的第七帖1分鐘搶先看預告中，再添一金鐘影后加盟演出全新角色，就是鍾欣凌飾演的公路警察，執行臨檢的她不僅被陳嘉玲的嘔吐物弄髒了鞋，還被嘉玲母女和洪育萱圍著跳舞，嚇得驚慌失措，預告畫面爆笑之餘，也讓不少粉絲都在猜這三人到底發生了什麼事？

戲裡謝盈萱飾演的陳嘉玲開車載著家人一起旅行，但現實中謝盈萱沒駕照，沒開車上路過，從《俗女養成記》中「悲傷五階段」的開車罵人橋段，到《俗女養成記2》的公路旅行開車畫面都是演出來的，讓人佩服她的演技。

謝盈萱表示，「大學的時候其實有花2天學開車，但後來回家作夢，夢到自己撞到人，然後就再也不敢開了」，戲外就安心當一個好乘客。于子育和天心戲外都很會開車，但于子育笑說：「天心是殺手級的吧!，應該是開賽車的，我是開休旅車，喜歡慢慢開，天心的開車技術好太多了。」

劇中三個女人透過旅行散心、療傷，被問及現實生活中是否曾有類似經驗時，天心表示，失戀時，朋友曾直接把她從家裡載到海岸，「當時我就在海邊放聲大哭，朋友陪伴我度過失戀的那幾天，旅行肯定是療傷最快的方式。」

天心認為說：「旅行最重要的是旅伴，一個非常適合自己的旅伴，可以無話不談，可以片刻安靜，可以說走就走。」于子育也十分認同旅伴的重要性，她回憶道去年和好友李心潔相約在谷關的旅行，兩人很多年不見，但友情一點也沒有變，兩人一起泡溫泉聊了很多心事，讓她解開一些心結、釋放一些壓力。

因疫情關係，許多人暫時無法規劃旅行，如果疫情穩定，最想要去哪裡旅行？天心說：「任何地方，那是失去後才會知道更能了解的珍惜感，且行動力會更高。」于子育則透露會先從台灣環島旅行開始，想去花蓮東部走走，走北海岸再從墾丁回來。于子育也透露很想去日本來一段火車之旅，「可以在車上看美景，寫寫東西，和最適合的旅伴在一起，是我很希望有的旅程」。該劇在華視、CATCHPLAY＋影音平台播出。