國民黨主席選舉即將於9月25日進行投票，中天新聞今(18日)下午16時舉辦唯一一場網路直播辯論會《國民黨主席大擂台─有膽來辯》，張亞中、朱立倫兩人捉對廝殺成為焦點。國民黨立委林為洲今日在臉書貼出與朱立倫合照表達支持，並表示「支持理性務實不走偏鋒的力量，更需要勇氣。」

林為洲在臉書貼出與朱立倫一起吃芋頭米粉的照片，並以「理性的勇氣」為題發文表示，「聲量獨尊的風潮下，支持理性務實不走偏鋒的力量，更需要勇氣。原來朱立倫年紀比我小」。

貼文一出就有網友留言表示，「只盼望能見到真團結，支持誰都好，都是黨內同志...別再讓塔綠班開心到想跳舞了」，林為洲回應，「選後一致對外」。也有網友說「委員現在PO這個要很有勇氣」、「感謝林立委勇敢的說出正道的需求，支持理性、務實的正常倫！千萬不能譁眾取寵，乾爽一時！」、「朱立倫有整合能力，有政績有執政經驗，朱立倫最適合，希望國民黨團結勝選」、「支持理性務實朱立倫是國民黨與社會大眾最大公約數」。

目前，輿情民調網站《聲量看政治》在1日-17日針對國民黨主席選戰4位候選人的聲量進行綜合評比，孫文學校總校長張亞中異軍突起，以36.41%暫時領先前新北市長朱立倫33.32%，現任黨主席江啟臣則以25.39%居第三名，目前的態勢是張亞中、朱立倫兩人聲量出現拉鋸戰。

對於張亞中異軍突起，支持朱立倫的國民黨員已出現焦慮感，希望朱立倫能挽回網路聲量的差距。