中秋節就是要吃烤肉，不過今年受疫情影響，戶外烤肉限制多，不如到燒烤店吃個過癮。一位男網友就好奇詢問，「燒肉吃到飽怎麼回本？」內行馬上就找出問題，直指桌邊一道菜「超NG」。

有網友近日在PTT上發文表示，和朋友到去燒肉吃到飽餐廳，一個人收費標準為799+10％，用餐時間為120分鐘，才剛開始吃，「要怎麼吃回本？狂點海鮮類的應該比較能回本吧？生蠔？蚵仔？花枝？天使紅蝦？」

對此，網友討論道，「冰淇淋吃到爆」、「牛肉點爆」、「別單吃肉，油花太多容易膩，膩的時候吃點甜的，再繼續」。甚至建議原PO，吃的順序應該為「肉>海鮮>肉＞海鮮」，最後才是冰淇淋。

不過，眼尖網友發現，原PO桌上擺了許多盤五花肉其實很NG，急勸這樣油花太多，並不划算。「這肉也太肥了吧」、「五花牛油多成那樣，回得了本才怪」、「不會點牛小排喔，點那麼肥的五花做啥」。

然而，不少網友坦言，最好不要有吃回本的想法，「這種肉，你吃到吐店家最少賺你一半」、「至少要有吃兩公斤的本事 不然不要想太多」、「有這想法不如別去吃，沒在享受食物一直算錢何必」。