崇利建設董事長楊燦煌在新北市溪北地區經營多年，連同家人一起 做公益，不僅得到地方認同，曾當選台北縣議員，家族成員更是當地 獅子會的主要助力，如同把公益當成志業經營。

業界人士表示，楊燦煌全家強調「家庭」的重要性，家和萬事興更 是他所奉行的信念，因此，他不僅曾當選台北縣時代的縣議員，努力 做公益，也讓他們全家都擔任國際獅子會重要成員，是難得一見的總 監家族。

楊燦煌一家人所共同經營的事業，包括崇利建設和成盛發建設，主 要都落實在與地方聯結最深的土地開發，楊燦煌創立事業仍強調家的 重要，強調「家和萬事興」，而他本身也身體力行，成立的崇利建設 與妻子楊陳玉霞、兒子楊宗翰夫妻共同努力；成盛發建設由大女兒 楊雅卉夫妻分別擔任副總經理及總工程師。小女兒楊婉伶也擔任成盛發建設副總經理，在家和下，事業也欣欣向榮。

在年輕人講究獨立自主的年代中，建築業卻有這一家人熱中公益， 讓在地人肯定這一家人父慈子孝，兄友弟恭，血濃於水深厚情感，讓 他們不僅合作在建築業闖出一片天，也因熱中社會公益，罕見地，一 家子在國際獅子會中先後有三人擔任總監。

楊宗翰更成了獅子會300B1區最年輕的總監，他曾對媒體表示，從小看父母在獅子會內行善及付出，感受到助人就是一件令人快樂的事 ，也體會到言教不如身教的重要性，家教與處事都強調親力親為，才 能贏得別人的敬重與愛戴。

業界人士表示，這是很難得一見的獅子會總監家族，透過把全家的 感情凝聚在一起，全家一起為公司打拚，更把公益當成終身志業般， 藉著在獅子會服務的機會集合眾人之力來回饋社會，牽手小孩都一起 為社會及客戶服務。