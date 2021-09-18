《每日郵報》（Daily Mail）18日報導，由於「為1月6日伸張正義」（Justice for J6）集會即將舉行，並曾傳出暴力威脅，數百名警力當天早上集結在國會大廈附近，在周邊架起8英尺（約2.4公尺）高的安全柵欄，約100名國民兵也提前準備就緒，隨時待命支援。
根據報導，「為1月6日伸張正義」將於當地時間18日中午12時（台灣時間19日零時）開始，因此當天早上起，便有數百名美國警察聚集在國會大廈附近，不僅架起安全柵欄，還召集數十輛卡車，在該區域周圍構築額外的路障；近期搭機抵達華盛頓特區的旅客也須接受額外檢查，以防範暴力事件。
「路透社」指出，約100名國民兵也提前準備就緒，隨時待命支援。不過發言人強調，這批國民兵僅配備警棍，沒有攜帶致命武裝，並會優先利用地方、州、聯邦等所有層級的執法單位，最後才會出動國民兵。
美國國土安全部16日警告，「為1月6日伸張正義」有演變為暴力事件的風險。國會大廈警察局長曼格（Tom Manger）17日則在記者會中表示，相關單位發現網路上的某些跡象，與1月6日國會大廈騷亂事件前類似，雖然很難說相關暴力威脅是否可信，但警方「不能冒險」；他也提到，18日暴力事件最可能發生在抗議者和反抗議者之間。
近期才有人攜帶多把於華盛頓特區禁止使用的大型刀械，在國會大廈附近遭到逮捕；根據法律文件，其卡車上裝飾有白人至上主義的標誌，且當警察靠近時，他還說出「種族主義言論」。
文章來源：US Capitol locks down again: DC braces for 'Justice for J6' rally TODAY in support of rioters imprisoned after MAGA lawlessness as fences go up and police chief says 'we're not going to tolerate violence'
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