國民黨主席選舉即將於9月25日進行投票，並於18日再度舉辦辯論會，候選人朱立倫、張亞中、江啟臣和卓伯源4雄交鋒，引起各界關注。不過，雲林縣縣長張麗善卻表示，與主流民意站在一起的國民黨，才是人民需要的國民黨，同時，針對黨主席選舉，她則表態支持朱立倫。

張麗善18日在臉書上表示，國民黨即將在9/25產生新的黨主席，這位新任的黨主席必須體認到，究竟要提出哪些主張與做法，才能讓多數人民安心，而願意跟著國民黨一起往前走；但若在關鍵議題上擁抱極端，即便高亢的言論能夠激起部分黨員的熱情，這樣的人選依舊不會是自己所支持的對象。

張麗善指出，國民黨正走在一條重建人民信任的道路上，稍有不慎，所有的努力就會付之一炬，面對民進黨的一黨獨大，我們已沒有時間再走錯路，身爲國民黨的地方首長，她呼籲黨員靜下心來好好思考，這場黨主席的選舉不只攸關國民黨本身，也牽動許多對國民黨有深切期待的非黨員，更是國際友人如何看待國民黨將再起或是頹毀的關鍵時刻。

張麗善直言，距離黨主席的選舉只剩下一個禮拜，而自己既是國民黨籍的縣市首長，也是一位憂心忡忡的黨員，自己與每一位參與此次選舉的黨員同志都是好夥伴，但她在此刻也要坦誠地表達自己的意向，「我相信朱立倫，我支持朱立倫」。

朱立倫也在張麗善臉書上留言回應，「與社會主流民意站在一起，才是人民需要的國民黨。最後關鍵的時刻，謝謝張麗善縣長相挺。這不是為了支持朱立倫個人，這是為了中國國民黨的未來而投，這是為了中華民國的將來而投。國民黨的同志們，一起加油」。

國民黨中央委員連勝文也在臉書上分享了張麗善的貼文，並表示，雲林縣2018好不容易勝選，要是國民黨未來走上極端路線，甚至因而造成黨的分裂，那2022也不用選了，更不用想2024了。