巴西一戶家庭近日遭遇家中幼子意外身亡的悲劇。這個可憐的2歲孩童，日前被父母發現後脖子遭到不明生物咬傷的痕跡，沒想到該處傷口從原本的紅腫瘀青，到後面全身腫脹，最後還引發全身器官衰竭身亡。從被咬傷到身亡才1天左右，而專家推測咬傷孩童的不明生物應該是蜈蚣。

根據《太陽報》報導指出，居住在巴西聖卡塔琳娜州（Santa Catarine）的2歲男童布萊恩（Brayan Gabriel Duarte dos Santos），他於10日晚間在家中睡覺時，被家人發現脖子後面遭不明生物咬傷，留下2個有點紅腫的傷口。

當時家人也並沒有放在心上，一直到11日早上才帶著布萊恩到附近藥局擦藥。但藥局的醫師認為傷口不太正常，要求將布萊恩送到醫院檢查比較保險，當時布萊恩的母親先帶著布萊恩返家休息。

沒想到在11日中午，布萊恩就開始高燒不退，送醫急救之後，布萊恩全身嚴重腫脹，雖然在12日凌晨有送到加護病房，但是布萊恩還是在12日下午5點多左右因多重器官衰竭身亡。

由於不清楚布萊恩到底被何種生物咬傷，經過當地專家研判後，從布萊恩的傷口來推測，布萊恩應該是被蜈蚣咬傷。該名專家表示，雖然蜈蚣的毒液對於大人來講並不會致命，但是對於年幼的孩童來講，還是非常的危險，尤其如果毒液引起全身過敏反應的話，就有可能因此喪命。