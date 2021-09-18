台灣超過300萬民眾苦等莫德納第二劑疫苗，中央疫情指揮中心拋出莫德納混打高端建議。台中市長盧秀燕表示，不反對混打，但要慎重傾聽民意，並要有科學根據。國民黨台北市議員羅智強對此表示，盧秀燕的話，蔡英文聽到了嗎？

羅智強18日在臉書貼文表示，聆聽民意，盧秀燕的話，蔡英文聽到了嗎？台灣自購的108萬劑莫德納疫苗，17日深夜抵台。將供已打過第一劑莫德納的民眾施打第二劑，雖然民眾總算盼來莫德納疫苗，但粥少僧多，有300多萬人急待施打第二劑，剩下的200萬人怎麼辦？

羅智強接著表示，蔡政府早動起歪腦筋，想要讓缺第二劑的疫苗孤兒混打高端，台中市長盧秀燕說得好，混打要有「科學依據」，民眾是否能接受混打高端也需再討論，政府應慎重「聆聽民意」。

羅智強指出，在絕大多數民眾都心存疑慮下，就算混打高端獲得官方核准，顯然也不會受到民眾歡迎。盧秀燕的話，蔡英文聽到了嗎？要有科學依據，要聆聽民意，盡快催貨才是正辦；打疫苗不是喝調酒，怎可隨意「混搭」。

網友紛紛說，「怎麼可能聽得到？從2016年說『你們的心聲我聽到了』，然後呢？不過，卻很奇怪，還是一堆人投票給民進黨@@」、「聽到又如何，由古至今誰拳頭大聽誰的，理想根本就不存在，國民黨怎麼從以前就不懂，難怪只有吃鱉的份。」、「如果能傾聽民意，就不會有那麼多的蛇籠拒馬。」、「現在沒有民意這詞了。」、「視而不見 、聽而不聞。」

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