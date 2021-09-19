網紅女牙醫李秀珍（이수진），過去曾多次以牙醫身份登上健康類談話節目，宣導牙科相關知識而打開知名度，加上她超強的凍齡美貌，與前凸後翹的高䠷身材，讓她受到大批網友的喜愛。而從不隱藏真實年紀的她，近日於IG上PO出許多私下健身及穿著比基尼的養眼影片，大秀零贅肉的好身材，令網友看了直呼「太誇張了」。

現年53歲的李秀珍，自從登上健康類談話型節目爆紅後，便經常透過網路分享私下生活、健身辣照及保養祕訣，IG吸引超過15萬人按讚，人氣不斷攀升，不少廣告代言也紛紛找上她。近日她為了替代言的健康食品宣傳，在IG上曬出多個穿著泳裝的影片。只見影片中，她除了穿上大紅色的高衩連身泳裝外，還換上白色及黑色的比基尼，分別在泳池畔漫步，並對著鏡子自拍，大方秀出傲人的雙峰及蜜桃臀曲線，結實的曼妙身材也一覽無遺，絲毫看不出已年過半百。

幾天後李秀珍又PO出超狂的健身影片，同樣令網友們感到驚艷。穿著淡綠色緊身瑜珈服的她，賣力的舉起啞鈴進行硬舉及坐姿推舉訓練，而圓潤的翹臀與腹肌曲線，讓網友們看到後忍不住留言「你真的53歲嗎」、「身材太不科學了」、「看起來就像20歲」、「到底怎麼保養成這樣的」、「果然薑還是老的辣」、「太誇張了，完全不像年過半百的媽媽」。

事實上，李秀珍除了擁有火辣的身材，外貌又與20歲女兒一般無二外，直爽又敢言的性格也是她受到矚目的原因之一。她甚至還在個人YouTube頻道上，大方公開自己差點與小29歲男子結婚的經歷，還自爆曾與某知名男歌手交往過，情史豐富使話題從不間斷。