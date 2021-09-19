65歲天王「發哥」周潤發出道以來幾乎零負評，他和妻子陳薈蓮雖膝下無子，卻決定身後大方捐出56億身家，親姊周聰玲為此讚他「光宗耀祖」。然周潤發在這段婚姻前，曾和黃霑捧紅的余安安閃婚9個月又閃離，雙方雖未交惡，但余安安之後回顧這段婚姻失敗主因，坦言當時雙方太衝動互訂終身，「感覺就像一場『迷』，反正拖來拖去沒意思，大家都有漫長人生要過」，便決定分開。

余安安當年演出《書劍恩仇錄》中的「香香公主」一角走紅，之後和鄧光榮合作，人氣再攀高，其藝名是由黃霑為她取名，本名是余德纓，1983年她與周潤發閃婚，周潤發在此之前傳出癡戀陳玉蓮，余安安則和著名導演爾冬陞有過一段8年感情，陳玉蓮後來傳出有新對象，周潤發回應：「她有拍拖對象，我一樣有呀！」引來不少人猜測周潤發當年倉促決定婚事，可能也跟賭氣有關。

余安安當年接拍余克《笑傲江湖之東方不敗》。（圖／中時資料照片）

談到這段婚姻，余安安後來受訪表示，當年在事業頂端期，每天都很忙碌，恰巧遇到7年前拍《池女》的周潤發，男方突然求婚，她考量發哥條件好，自己也想有人依靠，便點頭嫁人，回憶起來太過衝動，婚後才發現兩人其實沒有準備好，甚至因為感情基礎不夠關係惡化，當時有媒體報導，余安安曝被周潤發趕出家門幾次，兩人的蜜月期只維繫了9個月就翻臉告終。

周潤發如今和陳薈蓮婚姻幸福。（圖／中時資料照片）

1987年，余安安嫁給富二代賽車手李萬祺，婚後她為了照顧家庭息影，並生下兩個女兒李文琪（Marcia）、李文騫（Sasha），但她當了豪門媳婦16年，2003年便宣布離婚、重返演藝圈，被問離婚主因，余安安不肯多講，只表示是鄭重考慮了兩年才做出的決定，「是女人不能忍受的事情，所以我需要離開」。之後Marcia當上律師，2016年和交往多年的男友結婚，余安安日前宣布當外婆，曬出撫摸Marcia孕肚照片，開心寫下：「午飯後和我的寶貝一起散步」，粉絲也獻上祝福說：「恭喜妳好快當外婆了」、「祝平安順利」、「您一定是最美外婆」。