31歲日本女星澀谷由里以寫真偶像身分出道，她同時也是知名賽車女郎，火辣的H罩杯身材和辛辣作風，讓她在網路上小有知名度，2015年澀谷由里退出演藝圈，轉往大陸和台灣留學，還學習了中文和粵語，日前她騎腳踏車出沒在日本街頭，只穿運動內衣露出好身材，再度引發暴動。

澀谷由里熱愛台灣，過去還拿到工作簽證，在台灣定居過一段時間，當時她就常因為逆天身材成為媒體版面常客，如今她已經回到日本2年，中文水平也逐漸下降，讓她忍不住向網友喊話，「我今天（會）好好學的⋯希望大家跟我說中文」。

澀谷由里時常在IG曬出辣照，目前已經累積超過115萬人追蹤，日前她為運動服裝品牌宣傳，上傳一段在街上騎腳踏車的影片，只見她單穿運動內衣搭配緊身牛仔褲，不僅露出飽滿蜜桃臀，從後面看零贅肉的螞蟻腰細到被烏黑長髮遮住，隨著澀谷由里撥弄頭髮，能看到大片美背若隱若現。

當鏡頭往前，可以看到澀谷由里深邃的事業線和傲人雙峰，運動內衣緊到感覺隨時都要繃開，影片一發布立刻引來4.8萬觀看，不少網友都激動直呼，「這角度我喜歡」、「太美了啦」、「這衣服也太辣」、「什麼時候要再來台灣」、「我在台灣幫妳加油打氣」、「好厭世，可是好美」。