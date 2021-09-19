正妹網紅安希，是今年JKF百大女郎第二名，個頭嬌小的她，不僅長相甜美，還有著F罩杯的魔鬼身材，常在社群網站大秀好身材的她，在instagram貼岀一張傲人車頭燈炸岀上衣的養眼照，旁邊居然還有隻手似乎「意圖不軌」，立刻掀起網友議論。

安希在instagram曬岀火辣照片，只見她用一雙迷濛雙眼對著鏡頭頻頻放電，嘴巴更輕咬手指做岀挑逗動作，不過搶盡一票網友目光，則是一對傲人的車頭燈，由於衣服特殊剪裁的緣故，直接露出半截見客，讓人看的血脈賁張，尤其旁邊還放著一隻玩具小手，正好呈現「意圖不軌」的動作，她也配合直呼：「看他的小手手壞壞」，更增添無限遐想空間。

眼看一對車頭燈佔住照片大半畫面，短短時間就吸引近萬位網友按讚，紛紛留言：「多想當那隻手啊」、「這種身材合理嗎」、「女版索羅安希」、「衣服被你穿破，長輩都跑出來見客了」、「這不報警處理不行啊」、「這種裝扮不犯法嗎」、「請那隻手放開南半球，不然立刻報警逮人」。

喜歡Cosplay的安希，日前曬岀身穿性感水手服的辣照，只見她綁起清純辮子頭，手拿點名板，而短版水手服設計露出飽滿車頭燈，激短百褶裙則秀出一雙白皙修長美腿，她還以「風紀股長」身分詢問網友「以前學校抽屜有放些什麼秘密嗎」，此款學生妹造型也廣受歡迎，共吸引上萬人前來按讚。