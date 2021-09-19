「那些唱衰我們的酸民，可憐哪！」這是《尚氣與十環傳奇》（以下簡稱《尚氣》）男主角劉思慕（Simu Liu）的推特留言。這部上映前被黑最慘的超級英雄電影，上映後票房、口碑卻雙雙告捷。

9月2日上映的《尚氣》，在美國首週末票房就破7千5百萬美元，無畏疫情，創下史上勞動節檔期最高票房紀錄，還拿下包括台灣在內的全球所有市場當週票房冠軍。同時，它在爛番茄媒體獲得新鮮度逾90％好評、IMDb影迷評分逾8分（滿分10）。

但上映前，它很不受看好，一些輿論譏刺主角劉思慕像路人甲，連迪士尼執行長包正博（Bob Chapek）也稱它只是一部「實驗作品」。

如今該片叫好叫座，成功背後有3大意義。首先，暫時恢復了電影業對戲院的信心。

近來電影公司擁抱串流平台，漫威上一部作品《黑寡婦》，就在戲院和迪士尼串流平台同步上映。不過《尚氣》卻是在戲院上映45天才上串流。

「《尚氣》的強勁票房，大大解救了好萊塢，」彭博（Bloomberg）指稱，「這可能會促使（電影公司）策略轉變。」接下來，從米高梅（MGM）007系列最新作品《生死交戰》，到索尼（Sony）的《猛毒2》，都可能先在戲院上映。

戰場「單線」擴展到「全面」

第2個意義，漫威將戰場由「單線」擴展到「全面」競爭。

近十幾年來，漫威靠《復仇者聯盟》班底：鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾等撐起一片天。對手華納DC也採用這套路：從超人、蝙蝠俠，擴展到正義聯盟。為甩開對手，漫威建構更大格局的「漫威電影宇宙」（MCU）—也就是擴充《復仇者聯盟》以外的新面孔。

《尚氣》就是一例。《紐約時報》稱，當初漫威要拍此片時，從導演到主角劉思慕「從沒聽過這個角色。」它的成功，讓漫威有動機推出更多類似作品：今年11月將上映的《永恆族》就是一例。對手即使現在開始建構起自己的宇宙觀，短時間內未必能追得上漫威這套模式，且這些新英雄最終仍會回歸並加值其主流產品：《尚氣》大賣後，漫威宣布該主角將成為《復仇者聯盟》新成員。

對迪士尼本身來說，《尚氣》票房告捷還有另一意義，那就是它「走出舒適圈」。

取得創意與賣點的艱難平衡

《紐約時報》引述《尚氣》漫畫作者楊基倫（ Gene Luen Yang ，音譯）說：「美國一直存在一種假設：亞洲人和亞裔美國人不能搞笑。」但《尚氣》顛覆這個傳統，從片中亞裔演員彼此嘲笑英文發音—這在過往被視為歧視，到編劇、導演等都是亞裔。該片編劇卡拉漢（David Callaham）說：「我從事專業寫作已有19年。這是我第一次被要求從我自己的角度，而不是從一個美國白人的角度寫作。」

該片的反派角色文武，卡拉漢向漫威推薦的第一人選就是梁朝偉。香港《信報》稱，梁朝偉原本頗為猶豫，最後接拍的理由是：「人到了一個年紀要離開自己的舒適圈，嘗試一些從未試過的東西。」

迪士尼及漫威也是如此。從雷神索爾頂著啤酒肚，到《尚氣》主角是泊車小弟、亞裔女角幽默自嘲，漫威不斷將超級英雄的面貌多樣化。這種破格，其實是被觀眾訓練出來的。

《哈佛商業評論》分析，漫威獲得影評人和觀眾高評價的作品，「都被視為違反超級英雄片公式。」觀眾們容忍漫威不斷實驗，因為「影迷去看新片時，會想看到不同的東西。」

漫威不是標新立異而已，它能受到市場歡迎，是因為在「創意」與「賣點」間取得平衡。

漫威系列電影，導演大部分都沒有執導超級英雄片的經歷：《尚氣》導演克雷頓（Destin Daniel Cretton），之前只執導過法律議題等劇情片；今年11月將上映的《永恆族》，導演是奧斯卡獎得主趙婷，她也同樣沒這方面經歷。

漫威用這些人，一方面充分尊重他們的創作自由，《鋼鐵人》導演法夫洛（Jon Favreau）就說，他在拍片時「可以用不同方式嘗試。」另一方面漫威也嚴密控制電影裡和票房熱賣有關的細節，對特效和後勤作業下很多指令。

這種模式，既確保大量生產的超級英雄片屢有新意，不會讓觀眾陷入「審美疲勞」，又兼顧賣座元素，觀眾願意掏錢進場。《衛報》稱《尚氣》成功的在不同領域取得「艱難的平衡」，這或許正是漫威成功的最大原因。