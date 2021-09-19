奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享9/20～9/26星座運勢，巨蟹座事業運最旺，射手座愛情運最旺，摩羯座金錢運最旺；另外獅子座事業運需要留意，金牛座愛情運需要留意，天蠍座金錢運需要留意。從整體運勢來看，摩羯座運勢最旺，高達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★

下周牡羊朋友總是自找麻煩，面對許多事情都充滿猜忌，這樣的狀況讓自己下周顯得非常焦躁、憂慮。

▍金牛座

整體運勢★★

下周金牛朋友手邊的事情受到許多阻礙，部分事情下周都有停止下來的可能，而且都是沒有徵兆的，感情方面，雙方產生摩擦，許多狀況讓你感到莫名的壓力，雖然暫時不會分手，但也意識到現況不是太好，開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度。

▍雙子座

整體運勢★★★

雙子朋友下周要注意，目前看似平穩的狀況在下周將開始動搖起來，會有強烈的不安定感。

▍巨蟹座

整體運勢★★★★

對於現況的不滿足，讓巨蟹朋友下周變得積極許多，態度與想法也變得更加踏實，下周事業運旺，工作能力增強，態度更踏實，讓自己顯得游刃有餘。

▍獅子座

整體運勢★★★★

下周獅子朋友顯得積極許多，面對目前環境所遇到的問題，都有滿大的意願與行動力好好解決。雖然在工作上態度積極，但卻有不擇手段的狀況，建議要腳踏實地一點會比較好喔！

▍處女座

整體運勢★★★

下周處女朋友自信心下降，並且對於周遭的朋友產生不信任感，對於別人的想法與意見也不太能採納。

▍天秤座

整體運勢★★★

下周天秤座的朋友比較著重在思考方面，因為手邊的事情開始變得繁雜，讓自身的行動力因此開始下降。

▍天蠍座

整體運勢★★

下周天蠍朋友的信心度與堅持度下降許多，面對事情的熱情也相對減少，正財、偏財運不佳，有破財的可能性，不適合貿然投資，建議金錢方面守成就好。

▍射手座

整體運勢★★★★

下周射手座朋友顯得安靜平穩許多，過去煩躁的事情或工作都在下周漸漸緩和下來，愛情方面，雙方對於承諾的認定加深許多，也更願意為這段感情努力付出，彼此將相處得更加融洽。

▍摩羯座

整體運勢★★★★★

下周摩羯朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度，將會是行動力相當高的一周。下周正財、偏財運都還算不錯，在事業上努力就有機會獲得回報，這對業務性質工作的朋友來說將會是不錯的消息喔！

▍水瓶座

整體運勢★★★

下周水瓶朋友，對於目前的環境將感到頗大的不滿足，也因為如此間接拒絕了外援，讓自己停滯在目前的狀況中，感到躊躇不已。

▍雙魚座

整體運勢★★★★

雙魚朋友下周能靈活掌握且妥善運用自己的能力，讓自己感到非常安心，也因為如此對自己信任感提升許多。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】