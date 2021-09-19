傳統市場裡常見到放在平盤淺水中販賣的蛤蜊，老闆通常都會用漏網杓將蛤蜊撈起後稍加搖晃，除了把鹽水滴落，也會稍聽蛤蜊殼碰撞的聲音，仔細點的賣家還會拿起蛤蜊互相敲擊，聽到聲音沉悶的表示蛤蜊已死，就要丟棄。主要原因是蛤蜊一定要新鮮下鍋，只要一顆壞死就會整鍋發臭。有不少人疑惑，超市或大賣場裡會看到的真空冷藏包裝，裡面的蛤蜊還活著嗎？買回去料理前還要吐沙嗎？

蛤蜊的正確名稱是文蛤，若在運送及冷藏過程沒有瑕疵的正常情況下，真空冷藏包裝的蛤蜊，其實只是處在休眠狀態，而且與常溫比起來，真空冷藏的蛤蜊保鮮存活時間能從5到7天拉長至20天左右。所以如果不是馬上要吃，真空包裝比較利於保鮮。但買回家後別把文蛤放進冷凍庫，這樣就真的被凍死了。

真空冷藏包裝的蛤蜊除在休眠狀態，能延長保鮮時間。(圖/本報系資料照片)

至於常溫文蛤該怎麼挑選？台北魚市攤商朱慶台指出，可挑選外殼半開闔，且貝肉稍稍外露的文蛤，才是新鮮。

營養師林世航指出，文蛤富含蛋白質，還有鈣、磷、鐵、鎂、鉀、銅、維生素B12、維生素E，並且富含保護肝臟的牛磺酸以及鳥胺酸，營養成分多元。另外蛤蜊的膽固醇含量低，也屬低熱量食材，平均每100克的熱量只有55卡，是優質蛋白質來源。

真空包蛤蜊比較鮮美？營養師曝１招讓營養暴增還能護肝。（影音來源／健康療天室）

●讓蛤蜊把沙吐乾淨 先幫它打造四大「快樂呼吸」環境

林世航指出，不論買回是常溫還是真空冷藏包裝的蛤蜊，都建議烹煮前進行吐沙程序比較保險。至於如何讓文蛤乾淨吐沙，農委會漁業署提出專業建議：

1.創造快樂鹽度：

鹽度15-30ppt範圍內，也就是在每1000公克水中加入15-30公克的鹽。林世航則是建議可以在鹽水中略放些油，可以加速排沙。

2.維持快樂溫度：

攝氏15-30度間。整體而言在25度上下最合適，所以天氣比較熱的時候，最好放在空調室內或陰涼通風處。

3.避免干擾：

大空間、微微蓋過的水面的鹽水以及平坦的容器平盤為佳，蛤蜊間不要重疊。同時建議，在蛤蜊與平盤間放置漏網隔開鹽水與沉沙，以免蛤蜊將吐出來的沙又吸回去。

4.適當的吐沙時間：

一般沒有吐沙過的文蛤，需要3－4小時才能吐砂吐乾淨。若是吐沙時間不夠，可以考慮用50-60度的溫熱水置放半個鐘頭左右。

另外提醒，蛤蜊的普林含量較高，尿酸偏高或痛風患者適量食用即可，千萬不要過量。