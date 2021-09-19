近來國內保險市場頗受矚目的投資型保單，在今（110）年尤其熱銷，根據金管會統計，光是今年前7月投資型保單初年度保費收入就已大賣新台幣3402億餘元、年增率高達94.5％；由於賣相實在太驚人，就連金管會也不得不出來「示警」，除了提醒民眾在投保前，需審慎思考相關投資風險外，也特別針對高齡長者提出3大風險提醒，切忌一窩蜂搶買保單，可能買貴了或是買的不是真正有需求的而不自知，豈不得不償失？

台幣強勢走升 帶動投資型保單大熱銷

金管會指出，今年以來受到國內整體投資市場熱絡的影響，光是前7月投資型保單初年度保費收入就已大賣新台幣3402億餘元，相較於去（109）年同期的1749億元，幾乎整整翻了一倍、年增率高達94.5％。

說到投資型保單暢銷熱賣最主要的一大因素，不外乎就是美元貶值助長民眾投入外幣投資行列（台幣強勢走升、美元相對便宜），帶動了今年前7月以台幣和外幣計價的投資型保單前景持續看漲，大大提高了民眾的投保意願。

面對投資型保單過度熱銷、掀起一波台股投資熱，金管會特別提醒高齡長者務

必留意以下3大風險：

風險1、是否確認自己有人壽保險或是年金保險的需求？

舉例來說，如果要到90歲才開始領取年金，那麼是否還有年金的保障需求？每個人的想法和需求不盡相同，確實需要好好思考一番。

風險2、是否僅因為期待投資報酬率可能優於銀行存款利率就決定投保，從而忽略投資型保險商品本身具有自負盈虧且不保證投資收益的特性？

金管會建議，在投保前，需先確認自己是否具備相關投資知識及風險承擔能力，切忌不要因為受到高報酬率誘惑而連結自己不了解的商品。

風險3、是否了解每年的壽險保障費用會隨著年齡提高或是保單帳戶價值投資虧

損而導致大幅上升？

金管會最後提醒，民眾在投保後，仍可向保險公司撤銷保險契約，只要在收到保單隔日起的10 日內行使「契約撤銷權」，即可退掉不需要的保單，並能把已繳保費一分不少的拿回來！