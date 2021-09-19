殲-20加入「金頭盔-2021」空中對抗

中國大陸國家軍事期刊《兵工科技》雜誌說，殲-20戰機很可能出現在更多訓練演習中。然而，分析家指出，由於它的發動機，還有中方空軍缺乏戰略運輸機，都可能限制未來的發展。

據《南華早報》（South China Morning Post）18日報導，《兵工科技》在報導中說，殲-20提高了中方空軍的攻防能力，並能充當「磨刀石」，以考驗解放軍的防空能力。

文中強調，殲-20在實戰中能利用隱形性能，突破敵人防線，為其他戰機執行其他任務鋪路。而對地面部隊來說，它能測試雷達部隊，地對空飛彈部隊和防空砲兵部隊等的備戰狀態。此外，文中還說，殲-20已進入量產階段，產量會逐年增加，但並未提供具體數字。

然而，分析家質疑，單靠殲-20能不能讓中方空軍與別國，尤其是美國空軍較量。軍事出版商詹氏（Janes）防務分析家拉瑪特（Ridzwan Rahmat）指出，殲-20最大的弱點，也就是發動機問題還沒解決。他強調，其中許多已服役的殲-20仍仰賴俄製發動機，而它們的推力大約只有125千牛頓（kilonewtons），和對手的5代戰機，如美國的F-22與F-35相形見絀。

他說，推力是個重要參數，因為它決定了戰機能執行的機動類型，還有可以攜帶的武器數量和種類。當陷入纏鬥時，推力較好的戰機將佔得優勢。

另一方面，北京軍事專家周晨明則指出，解放軍需要更多種軍機，尤其是運輸機和轟炸機，以支持長程目標。「中國不能只靠殲-20在空中稱雄，唯有北京有足夠的運輸機和轟炸機，才能做到這點，」他說，「沒有這些重要的軍機，中國就無法具備遠程攻擊和後勤能力。」