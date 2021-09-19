婚姻是每個人生命中的終身大事，攸關下半輩子的幸福，生肖屬龍、兔、鼠的女性個性善良體貼，天生聰明又好命，最有機會嫁入好門，與另一半順利牽手，幸福到老。

▍1.生肖龍

龍年出生的女性容貌美麗，內心聰慧，她們天生有著高雅的氣質，待人處事隨和，不會輕易與人起爭執，溫柔的形象受到眾多男性的青睞，從年輕時期就是萬人迷，總能輕易嫁入好人家，擁有一個好老公，即使會經歷到一些小波折，也能順利解決，婚姻生活十分令人羨慕。

▍2.生肖兔

兔年出生的女性個性樂觀積極，非常敏捷好動，堪稱是精靈的化身，以可愛的形象深植人心，不論同性異性都通殺，非常惹人憐愛。屬兔女即使外貌不是最漂亮的，但也一定是知書達理，秀外慧中的聰明人，她們是天生的乖乖牌，很重感情，對另一半很用心體貼，一旦娶到她們，家庭生活必定會一帆風順，幸福和睦到老。

▍3.生肖鼠

鼠年出生的女性為人善良，樂於幫助他人，做事講究公平正義，是才德優美的好女人，無論走到哪都深得人心，桃花運非常好。她們知恩圖報，喜歡以德服人，因此人脈廣大，朋友不計其數，常得貴人相助，就連公婆也對她們很滿意，若婚後和伴侶發生摩擦，長輩都會站出來為她們撐腰。