美國數十年來持續阻止武器級核子原料於全球擴散，憂心流氓國家或恐怖組織藉此製造出核子武器，但核擴散問題專家指出，美國應先解決美國海軍帶來的風險，因為其核動力船艦每年作為燃料使用的武器級濃縮鈾，足以用來製造100枚核彈。

美國德州大學教授、預防核擴散計畫（Nuclear Proliferation Prevention Project）創辦協調人庫柏曼（Alan Kuperman）投書軍事新聞網站「Breaking Defense」表示，美國近50年來持續封殺鈽（plutonium）和高濃縮鈾（high enriched uranium，HEU）的全球貿易，因為若流氓國家或恐怖組織獲得核武，將成為美國國家安全的「噩夢」。

但庫柏曼指出，美國海軍是目前除武器使用外，全球最大的高濃縮鈾客戶，因為其航空母艦和各式潛艦都在核子反應爐中使用武器級濃縮鈾，每年的用量足以製造約100枚核彈。

這引發3種風險，第一，大量使用高濃縮鈾，便代表增加其在運輸或加工過程中被盜的風險；第二，流氓國家可以聲稱其海軍因同樣理由需要高濃縮鈾，如伊朗先前宣布開始提煉純度達60%的濃縮鈾，以用於核動力艦艇，但該國海軍根本沒有任何核動力艦艇；最後，由於美國海軍高濃縮鈾庫存不足，能源部已準備自1992年以來首次重啟武器級濃縮鈾生產，可能破壞美國於全球軍備管制和防止核擴散的努力。

雖然美國海軍已開始研發能使用低濃縮鈾（LEU）的下一代反應爐，且由國會自2016財年至2021財年持續提供經費，然而在2022財年預算規劃中，僅眾議院撥款法案包含相關經費，並在參議院撥款委員會遭到刪除；軍事委員會批准的相關法案也未對該項目提供資金。

庫柏曼痛批，此問題的根本原因是美國海軍目光過於短淺，「不把防止核擴散視為自己的責任」，警告恐怖份子只須「幸運一次」，美國便可能墜入深淵。他呼籲國會繼續為相關計畫提供經費，讓美國海軍最終得以為防止核擴散貢獻一份力量。