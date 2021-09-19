即使知道月餅大多高油高糖，但是難得全家團聚的中秋佳節，多吃幾個也在所難免。營養師提醒，如果能挑對時間適量吃月餅，再搭配適當茶飲，就能無負擔享受美食。

營養師方慈聲指出，小小月餅熱量高，兩個時間點不宜吃月餅：

1.不要在晚餐後吃

方慈聲分析，月餅多半含有大量的精緻糖及各種油脂類，吃下肚後，腸胃道需要較多的時間消化，因此除了小份量、放慢食用的速度之外，也要避免在睡前吃，以免尚未完全消化而引起胃食道逆流，影響睡眠品質。

2.不要當早餐吃

許多人會把月餅當成早餐來吃，方慈聲提醒，這樣吃容易過量，也缺少早餐該有的蛋白質、維生素、礦物質、膳食纖維等營養素，高糖分也容易讓血糖迅速上升，對身體健康造成影響。

營養師也建議，如果當天吃了月餅，可以把正餐的主食澱粉減半，搭配的配菜改為蒸、煮、烤、滷等低油的方式烹調，就能減低熱量負擔。

營養師建議，搭配月餅的飲料最好選擇無糖、低或無咖啡因為宜；一般咖啡或紅茶、綠茶等飲品與高糖月餅共食，易引發胃食道逆流。(示意圖/Shutterstock)

●月餅配咖啡因飲品最易胃食道逆流 這三類才是首選

許多人喜歡在吃月餅時泡杯茶喝，但是高糖食物若是搭配含咖啡因的飲品，最容易引發胃食道逆流。建議搭配月餅的飲料最好是無糖也無咖啡因，像是：

1.無糖花草茶，如薄荷茶、檸檬草、馬鞭草、迷迭香、百里香等。

2.無糖決明子茶。

3.無糖麥茶、玄米茶。

方慈聲建議，如果擔心身材像月餅一樣變圓，可以選在運動訓練後吃月餅，不僅可以防止血糖上升過快，也較不易將吃下的熱量儲存至脂肪細胞，是最適合吃月餅的好時機。