54歲本土劇男星徐亨當年以《意難忘》中的蔡進炮一角紅遍全台，更以此劇拿下金鐘最佳男配角殊榮，演技深獲肯定。然而他2012年卻因投資失利，欠下2億巨債宣布破產，昨(18日)晚間，最近上遍新聞版面的直播天王連千毅，更突然在臉書透露徐亨主動打電話給他，希望能有合作賺錢的機會。

徐亨當年因為投資電視台失利，導致欠下2億巨債，更如澎恰恰般召開記者會宣布破產，然而他與澎恰恰最大的不同，在於澎恰恰否認與連千毅合作，但徐亨卻是主動找上連千毅，希望有個合作賺錢機會。

連千毅昨晚在臉書還原與徐亨接觸過程，他說徐亨在看到澎恰恰新聞後，主動打電話洽詢，更感慨景氣非常不好，不只徐亨自己工作機會很少，連家中的生計與年邁母親身體都不好，所以才找上他盼能合作。

連千毅透露，他當下聽完徐亨這番話，馬上邀請徐亨加入直播節目，更大讚徐亨是個睿智的前輩，與徐亨合作是他的榮幸。網友也紛紛留言大讚徐亨能主動放下身段找出路真的很棒，「澎哥會後悔」、「真的要幫忙徐亨了，他真的很積極」。

不過徐亨的說法似乎有連千毅有些許出入，徐亨本人在臉書上透露與連千毅是非常好的結拜兄弟，過去也多次相挺連千毅的直播與主持活動，認為與連千毅合作是互相幫忙，「只要他們有需要我的地方我一定全力以赴…情義相挺…不計代價力挺到底！我們一起共勉加油…真心感恩兄弟們！」