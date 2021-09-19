Yahoo進行民調，有81%民眾不願第二劑混打高端，76%則非常不滿意政府疫苗政策。(圖／Yahoo奇摩)

台灣目前還有300萬人在等莫德納第二劑，被戲稱為「疫苗孤兒」，自購的莫德納也終於在17日晚間送來108萬劑，指揮中心也定調專門供第二劑接種，但仍是供不應求情形。

對此《Yahoo奇摩》舉辦網路民調，針對已打完第一劑疫苗的族群，提問「若第二劑疫苗短缺，你是否會願意混打高端疫苗？」，以及是否會去登記BNT疫苗，對於政府疫苗政策的滿意度進行調查。

截至目前(19日零點)為止，一共有2萬1000人投票，僅有13.5%的人願意第二劑混打高端，81.1%的人明確表示不願意，2.1%人沒意見，最後3.3%則是已經施打完兩劑。

第二題是否會登記BNT疫苗，有48.9%人表示一定會，16.4%人可能會，7.2%人可能不會，7%人堅決表示不會，2.9%人沒意見，17.6%人則是已打完其他疫苗。

最後對於政府的疫苗政策，4.4%人認為非常滿意，6.3%人還算滿意，11.4%人不太滿意，76%人表示非常不滿意，1.9%人沒意見。

此次投票年齡層以20歲以上為主，其中55歲以上比例最多，佔23.1%，北部人佔58.7%，投票自17日開始，21日截止。