對於民進黨政績雖然不佳，但是國民黨監督力道不夠，美麗島電子報董事長吳子嘉認為，反對黨不要講什麼靈魂、思想，只要講一件事情，就是「反對」，就這麼簡單！他也分享，在野黨要怎樣鬥爭才會獲勝？四個字，就叫做「庖丁解牛」，打到最痛的地方，難過的不得了，但又告不了別人！

吳子嘉18日在《董事長開講》網路直播中痛批，民進黨做得爛不爛？非常爛，民進黨是個爛黨，疫苗政策爛到極點，全世界最爛的就是民進黨。台灣是有錢的國家，又有優秀的人民，碰到這種爛黨，把疫苗搞的一蹋糊塗。

但他也指出，國民黨沒有人出來講話，沒有人監督成功，這麼重要的事情，國民黨中央沒有做有意義、有力量的發言，可以把蘇貞昌或是陳時中逼下台，讓民進黨癱瘓。

吳子嘉認為，反對黨不要講什麼靈魂、思想、路線，只要講一件事情，就是「反對」，就這麼簡單！只要做到反對，就成功51％了。

他直言，台灣變成朝不朝、野不野，亂七八糟，執政黨不負責任，但弱勢的在野黨才造成張亞中現象，張亞中如果夠氣魄，國民黨搞不好20年後又是一條好漢。

另外，吳子嘉認為，國民黨鬥爭的技巧有問題。監督是有目的，是要奪權、要搞垮才有用。且爆料的狙擊槍要射準一點，要精準，打要打中要害，要打在有執政權力的人。

吳子嘉分析，民進黨是什麼黨？民進黨基本上有狼性，他不會怕你，後面就搞你。鬥爭本來就很複雜，要爆料打擊大咖，涉及派系鬥爭。國民黨的戰力不夠的地方，還不只是不去戰，而是戰法也有問題，大家穿的漂漂亮亮上電視多開心，開完記者會就出事情。

吳子嘉分享，在野黨要怎樣鬥爭獲勝？四個字叫做「庖丁解牛」，「為何我每天爆料不怕他們？」因為方法很重要，打到最痛的地方，難過的不得了，但又告不了。他強調，國民黨議員要做事情，精準度要高一點，計畫周詳一點，不要莫名其妙就栽了！