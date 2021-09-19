世界各國民情風俗不盡相同，不少亞洲人也都認為自己過於自卑、保守。近日一名網友提到，發覺自己有個口頭禪，就是開口都會說「不好意思」，但也沒做錯事，想想覺得有點奇怪，詢問網友是否被濫用，引發熱烈討論。

網友在PTT女性版提到，最近才發現自己開口就會說「不好意思」，例如「不好意思我要點餐／不好意思我要取貨」，但朋友認為沒做錯事說不好意思很怪，定義應該是有人擋路了，提醒對方之後，對方才該說不好意思。

原PO詢問「感覺不好意思好像被我濫用了，大家是否跟我有一樣習慣」，吸引不少留言。就有網友表示，之前跟歐美同事工作，對方都非常疑惑，為何亞洲人沒事就在跟人道歉，又沒做錯事，其他網友也附和：「台灣人確實把自己卑微化了」、「我都說你好，因為又沒對不起對方，幹嘛說不好意思」、「學生時期打工上菜對客人說這句，也被主管念過」、「開口閉口不好意思真的會給人很軟弱的觀感，沒做錯事卻一直說真的很怪」。

但也有不少人不認同，認為其實就是禮貌的一種：「就是一個中斷訊號而已」、「還好吧，歐美人也都會說excuse me啊」、「就是個禮貌，有什麼好自卑，管外國人怎麼想幹嘛」、「就跟謝謝一樣常掛嘴上啊，沒什麼不好」、「客氣一點別人也會客氣啊，就單純台灣文化」、「日本人不也常常斯咪媽謝」。