國內走私毒品均來自海空二路，其中，又以空運的手法最多，包括航空國際郵包、航空快遞、空運貨運等，除了靠海關在第一線嚴格稽查外，檢警等緝毒單位也會根據線索，鎖定可疑貨物進行註檢攔查，並與歹徒鬥智，追查已成功闖關的毒品下落，全力防堵毒品所造成的危害。

關務署統計，海關去年共查獲188件空運快遞、9件空運貨物、277件國際郵包走私毒品案，毒品總重量達3123多公斤，比前年尚未爆發疫情時多了101件，「截毒於關口」的成效斐然。

但毒梟仍會將毒品夾藏在大型金屬機具等菜底內，讓X光機、緝毒犬無法查驗出來，或是利用業者自主管理區，勾結不肖倉儲員工將毒貨物調包偷偷運出。刑事局去年9月就破獲十五分幫潘姓角頭，自馬來西亞空運成衣為掩護，走私215公斤、黑市價格逾6億元的K他命，並勾結報關行人員裡應外合，將毒品運到北市文山區藏放。

檢警去年11月更破獲史上最大宗的空運毒品走私案，查獲成功自倉儲領出的700公斤第四級毒品三級丁氧羰基去甲基K他命，初估可製成350公斤的K他命，黑市價格逾10億元。

刑事局日前從持有大麻的嫌犯向上溯源，鎖定身材火辣的25歲潘姓女網紅向美國賣家購得大麻後，夾藏在包裹裡寄回台灣，警方不動聲色通知海關註檢，成功攔阻了5批、共8公斤的大麻。

警方發現，潘嫌等毒品走私者，常會利用通訊軟體指示同夥，在收件大麻包裹時填寫假名、假地址以躲避查緝，然後再以俗稱「埋包」的方式，將大麻放在沒有監視器或草叢等偏僻處，用「死轉手」的方式販毒給下游，在販毒過程中都不會經手毒品，買賣毒品也皆以虛擬貨幣交易，但魔高一尺、道高一丈，最終仍栽在檢警手中。

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