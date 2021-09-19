楊銘威演藝生涯歷經大起大落終於再度翻紅被看見。（陳俊吉攝）

楊銘威演藝生涯歷經大起大落終於再度翻紅被看見。（陳俊吉攝）

楊銘威演藝生涯歷經大起大落終於再度翻紅被看見。（陳俊吉攝）

演藝圈很少人像楊銘威，一出道就演男主角，卻演著演著變成大綠葉，甚至成了他自己口中的「跑龍套」；出道13年後，去年終於靠著《我的婆婆怎麼那麼可愛》的「蘇秉仁」演技大爆發，讓他重新被觀眾看見原來很會演戲，更一舉入圍本屆金鐘獎男配角獎，演藝生涯再攀人氣高峰，連他自己都笑說：「我在跟別人走不一樣的人生。」

楊銘威17歲就以《我要變成硬柿子》男主角出道，但觀眾對他更多的印象，可能是後來偶像劇裡一些搞笑的綠葉配角；對於出道14年首度入圍金鐘獎，他說，最開心的是終於被看見這些年的努力，「之前都是演一些好笑的、邊邊角角的綠葉，跟金鐘獎比較沒關係，不過這段真實的人生，對我來說也是養分，就像是我的表演課」。

回顧曾大起也大落、又重新躍起的演藝生涯，楊銘威說，其實17歲時的自己根本什麼都不懂、還沒準備好，「慢慢地演，卻愈來愈發現這市場好像不需要你，戲份愈來愈少」，甚至曾在八點檔裡只能演蔡振南的司機；期間他當然也曾覺得沮喪受挫，猶豫是否要繼續待下去，感覺對家人無法交代，因為連一向支持他從事演藝工作的爸爸都曾質疑問他：「你怎麼都只能演這種角色？」好長一段時間的他演藝事業都處於低潮。

直到當兵後心態改變，他下定決心，就算演小角色沒關係，「 我當兵時被調出來當支援，在三立跟國防部合作的《勇士們》當場記，有機會換一個角度站在螢幕後方看演員表現，反而看到許多更細膩的地方，是以前當演員時的盲點，當時的導演明金成常會指點我『如果你來演，就要怎樣怎樣⋯⋯』，場記工作的訓練意外讓他成長進步很多，結果才當了一個月的場記，第三單元就變成男主角」。

不過他退伍後參與的第一部戲《幸福選擇題》，角色依舊超級不重要，是電視台不要用、被製作公司老闆硬塞進去的角色，「連定裝照、角色介紹都沒有，酬勞很低，場次很少」，但他為求演出機會完全不介意也不計較，幸好播出後因為觀眾喜歡，戲份愈加愈多。但後來仍有一段時間接的戲都是可有可無的角色，幸好他個性不服輸、不容易被打敗，相信自己雖然「從男主角演到跑龍套，一定還能再演回來」，他一直深信自己做得到。

「一直以來我都是被選擇，只有一兩句台詞要演出深度滿難的，也很難發揮表演層次。是慢慢地才有不一樣的、不同戲種、在故事核心的角色上門，終於在《我的婆婆》時到達巔峰」。他說，《我的婆婆》最難的部分是喜劇，不能太用力、誇張或刻意表演，否則就會不好笑，包括中風後的秉仁，他都希望能真實呈現中風該有的模樣，「我希望要看起來像真的中風，當時很常在家裡練習走路、講話發音位置、對著鏡子練習表情。剛好有個鄰居原本是每天送小孩上學的正常爸爸，後來突然中風、嚴重到必須靠人推輪椅，復健後又能開始自己走路，我觀察了他完整的中風到復健後逐漸恢復的過程，秉仁這角色有很多部分參考他，再加一些自己的元素在裡面，例如因為他後面會中風，我自己設定讓秉仁前期看起來常熬夜、累累的，中風後也變得憤世忌俗，嘴巴更壞更賤，因為他只剩一張嘴可以攻擊別人。這些設定連導演也覺得很棒」。

《我的婆婆》之後，楊銘威嚐到再度翻紅滋味，現在的他已經不再只能被選擇，工作戲約早就從去年就排到今年底；他說，現在台灣不同戲劇種類愈來愈多，很興奮可以參與到很多不同角色類型，最近軋3部戲，加上之後將接演的角色都是沒演過的類型，光是這些後續效應對他來說已經是很棒的獎勵，能夠進一步入圍入金鐘獎，就像是入圍迷你劇集男主角獎的李銘順形容是「bonus」一樣，「之前參與大慕影藝尾牙曾遇到銘順哥，他說有看我演的《我的婆婆》，還誇我演得很好，可以被影帝稱讚，這對我已經是很棒的鼓勵了！」巧的是，兩人今年入圍金鐘獎的角色都剛好中風。