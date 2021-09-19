國內調降疫情警戒標準至第二級以來，許多民眾皆會登山遊玩、爬山透透氣。請大家務必小心，以免被蜜蜂螫傷：特別是頭部比例極大之虎頭蜂，更具攻擊性和毒性！

土城醫院急診醫學科主任薛承君醫師表示，若遇到蜜蜂或虎頭蜂攻擊時，應盡速離開現場。

對於被螫傷的傷口，千萬不要用手擠壓，應以鑷子夾出尾刺或毒針，並用清水清洗患部，以免蜂螫後所留下的費洛蒙氣味吸引蜂群攻擊；提醒民眾前往戶外登山時，應避免塗抹髮膠、化妝品、香水等吸引蜂群之氣味，讓出門遊玩更加安心。

●若被蜂螫應迅速離開 勿主動攻擊蜂群

薛承君醫師表示，萬一外出遊玩時被蜜蜂螫傷，千萬不要急著反擊，特別是虎頭蜂，因為蜂巢很可能就在附近；此時應盡速離開，避免因虎頭蜂誤認地盤被侵犯或是螫人後所分泌的費洛蒙，招來蜂群攻擊。

●如被蜂群螫傷 留意有無過敏、毒性反應

一般而言，無論是被蜜蜂或虎頭蜂螫傷，可能會出現三大類型症狀：

（1）非過敏性反應：被螫處出現局部紅腫、癢、刺痛感，通常數小時內會緩解。

（2）毒性反應：常發生在被多次蜂螫後，毒素的累積會造成被蜂螫者倦怠、頭痛或嘔吐；嚴重者甚至會有意識不清或急性腎衰竭；少數病人會有延遲性反應如溶血反應、血小板減少、凝血功能異常、橫紋肌溶解症、肝功能異常、瀰漫性血管內病變等致命性危險。

（3）過敏反應：包括對毒素過敏所引起之局部性或全身性過敏，如蕁麻疹、血管水腫、上呼吸道水腫、氣喘等症狀；過敏嚴重程度因人而異，嚴重者可能在被蜂螫後數分鐘內就會發生過敏性休克甚至死亡。

●以鑷子拔除尾刺 清洗傷口後冰敷

薛承君醫師指出，對於蜂螫的治療，由於沒有專門的解毒劑，只能施予症狀治療如冰敷患部，給予抗過敏和止痛藥物等。

值得注意的是，在拔除具毒性的尾刺時，千萬勿以手擠壓傷口，以避免擠破尾刺毒囊而造成更多毒液注入人體；應以鑷子輕輕地拔除尾刺，再用清水清潔傷口，同時洗去蜂螫後所留下的費洛蒙，避免吸引蜂群前來攻擊。

至於坊間傳聞被蜂螫後，可以尿液塗抹傷處以中和毒液，薛承君醫師並不建議這些處置，這是因為尿液中之細菌可能會使傷口惡化，徒增感染風險。

●外出登山遊玩時 避免香味招引蜂群

薛承君醫師提醒，虎頭蜂在約九月至十一月秋天時，極度敏感，會在沒有被挑釁的情况下主動發起攻擊，因此外出登山遊玩時，應避免塗抹髮膠、化妝品、香水等吸引蜂群之氣味。若遇蜜蜂、虎頭蜂或蜂窩時請盡快避開，特別是毒性和攻擊性最強的虎頭蜂。

萬一不幸被螫到，應盡速離開現場，若出現疑似過敏反應或毒性反應，應盡速送醫，或隨身攜帶腎上腺素製劑，以備緊急使用。