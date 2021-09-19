天使隊大谷翔平前一戰遭到近身球攻擊，大聯盟19日隨即宣布將白襪投手小萊特(Mike Wright)禁賽3場，白襪總教練拉魯沙(Tony La Russa)禁賽1場，同時對他們罰款以示懲戒！兩人被大聯盟判決在白襪、天使系列賽最終戰的第9局惡意攻擊大谷，小萊特連投3顆近身球，最後一顆砸在大谷的右小腿上。

天使總教練麥登(Joe Maddon)斷言這是白襪在報復。天使在系列賽首戰對白襪打者投出3次觸身球，挨砸的包括去年美聯MVP阿布瑞尤(José Abreu)，但主審認為是意外（3次觸身球是不同的投手），拉魯沙埋怨主審、二壘審雙重標準（小萊特、拉魯沙被二壘審驅逐）。

大谷被砸了之後，主審立即暫停比賽，召集內野的3位裁判開會，二壘審沃克(Bill Welke)是當天的裁判長，他也是系列賽首戰的主審，他斷定白襪惡意砸人，宣布將小萊特驅逐。拉魯沙上前理論，同樣被沃克驅逐。

大聯盟現在的規定是絕對禁止報復，如果小萊特是第一球就砸中大谷還可以辯稱是意外，但他連續3顆近身球做得太過明顯。白襪球迷仍然力挺拉魯沙，在他退場時大喊他的名字喝采。小萊特不滿遭禁賽而正準備上訴。

白襪去年也遭受過同樣的處罰，他們不滿小熊打者開轟甩棒的動作，以連續近身球報復，當時總教練還不是拉魯沙，結果總教練和投手都被禁賽罰款。