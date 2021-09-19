中秋連假進入第2天，受太平洋高壓影響，氣象專家吳德榮表示，今起到周六各地高溫36度，日夜溫差逾10度，山區午後有局部短暫雷雨，至於中秋連假期間月亮會不會露臉，吳德榮表示，全台皆有較高的賞月機率，不致受到雲層太大的干擾。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今晨南海及菲律賓東方各有熱帶雲簇，結構仍鬆散，東南部海面及巴士海峽有一些雲層，台灣天氣晴朗無雨。最新歐洲模式模擬顯示，今天白天各地晴朗炎熱，午後有對流山區發展，擴展至部分鄰近平地，近山區活動需注意。氣溫方面，北部23至36度，中部24至35度；南部24至35度，東部23至35度，日夜溫差都有10度以上。

吳德榮表示，明天至周六(20至25日)太平洋高壓影響，各地晴朗、白天炎熱，最高氣溫達35、36度左右，天氣穩定，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。也意謂中秋節前後，各地皆有較高的賞月機率，不致受到雲層太大的干擾。

氣象局也表示，明天至周六太平洋高壓偏強，午後雷陣雨範圍縮小至山區及中南部近山區的平地，周二、周三北部午後有局部短暫雷陣雨，周二至周六南方有些許水氣順著風向移進陸地，東南部及恆春半島有局部短暫陣雨。