一名黃姓女子日前利用外送平台點了2鍋小火鍋，沒想到拿到時卻只有2袋白開水，原來是店家於平台上有註明食材無法更換，但黃女在其中一鍋多點了一份金針菇及玉米筍，並於備註中寫下「玉米筍換金針菇」，店家便直接以2袋白開水出餐，還在袋中附上了一張紙條提醒「鍋物內容無法更換，請確定再下單」，令她氣炸投訴。

據《東森新聞》報導，黃女於外送平台花費619元點了2鍋小火鍋，因為她很想吃2份金針菇，便在其中一份150元的小火鍋中加點，但外送平台的加點同品項只能勾選1份，她只好各點1份金針菇及玉米筍，並在備註欄中寫下「玉米筍換金針菇」，孰料收到餐點時竟然只有2袋白開水。

黃女指出，之前訂餐時店家都有讓她更換食材，但沒想到這次再訂餐，竟然是收到2袋白開水，除此之外，袋子裡還放了一張字條寫著「我們鍋物內容無法做更換，請您確定再下訂單！」黃女氣得打電話詢問店家，老闆也沒有要處理的意思，僅要她向外送平台客服申訴解決。

店家說明，若當下拒絕該訂單，就會被外送平台多扣15元，所以才會想到用2袋白開水「拒單」，並表示若送2袋白開水，雙方都不會有損失，「因為我今天若改送其他東西給妳，妳又不要，外送員不可能再送回來給我們」，認為若客人配合規定，他們也不會這麼做。對此外送平台則承諾，會退還黃女619元餐費，不過黃女仍希望店家能向她道歉。