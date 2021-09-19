知名直播主連千毅雖然和澎恰恰合作破局，但近日他又透露徐亨因收入減少，主動聯絡他談直播合作，大讚徐亨是個睿智的前輩，未料徐亨說法卻和他有出入，引起熱議。

連千毅在臉書透露，徐亨因看了澎恰恰新聞後，主動打電話洽詢，感慨景氣不好，導致工作機會很少，所以希望有合作賺錢的機會，連千毅聽完馬上邀對方加入他19日的直播節目，並表示能和徐亨合作是他的榮幸，大讚他是個睿智的前輩。

未料，徐亨說法似乎和他有出入，他在臉書表示和連千毅是非常好的結拜兄弟，認為兩人合作是互相幫忙，而他事後也向《三立新聞網》透露，直播活動不是他主動找的，是連千毅公司的董事邀請。

因為雙方過去已經合作過好幾次，徐亨坦言「我們很熟，彼此相挺是應該的，和澎恰恰完全沒關係」，至於直播會有錢拿嗎？他則說「為了相挺，所以從不去講錢，談錢傷感情」，和連千毅說得他是因生計被影響，才希望可以直播賺錢有出入。

而徐亨9年前因投資失利，欠下2億巨債宣布破產，他也透露目前還債進度，「沒有去計算，不清楚」，但強調自己很努力在還了，去年因為疫情，工作停擺1年，但最近也開始有新的戲劇、主持和直播工作在洽談中。