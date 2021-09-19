27歲顏姓「偽娘」因於今年4月凌晨，穿著女用內衣在北市衡陽路上持假陽具自慰猥褻，被人拍影片後上網，事後警方循線逮捕顏男，顏男坦承當天喝醉了，才會當街自慰。台北地院因顏男認罪，依公然猥褻罪判罰8000元。

今年4月，網上瘋傳一段1分多鐘影片，畫面中1名偽娘在北市衡陽路騎樓，穿著女用內衣褲、褲襪，甚至脫下內褲持假陽具猥褻，有人開車行經該處發現，還靠近和偽娘攀談，偽娘此時慢慢走近，還用手機出示「我是偽娘…歡迎撫摸」等字樣給對方看，接著又慢慢離去。

警方循線追查，傳喚家住桃園的27歲顏姓偽娘到案，他坦承犯案，聲稱當天因有事心情不好，加上喝醉酒神志不清，才會當街做出不雅行為，事後覺得很後悔，警詢後被依公然侮辱罪送辦，檢察官因他認罪，聲請簡易判決處刑。

判決指出，顏男於今年4月20日凌晨4時30分，在北市中正區衡陽路騎樓前，僅著女性內衣褲，並褪下內褲以情趣玩具（假陽具）插入肛門供人觀覽。案經員警於社群網站發現這段猥褻影片，將顏男送辦。

法官因顏男在警詢時坦承不諱，加上現場錄影、監視器影像擷圖，證據明確，認定他涉犯公然猥褻罪，判處罰金8000元。

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